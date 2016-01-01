Нардепи прийняли закон про амністію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутатам вдалося проголосувати закон далеко не з першого разу.

Верховна Рада проголосувала за прийняття закону (№ 4255) про амністію в 2016 році - з урахуванням пропозицій президента.

Примітно, що депутатам вдалося проголосувати закон далеко не з першого разу. Кілька разів Парубій був змушений ставити на голосування повернення законопроекту на голосування та кликати народних обранців зайти до зали та зайняти робочі місця.

Як повідомлялось, Верховна Рада прийняла рішення про виключення нардепа Надії Савченко з делегації ПАРЄ. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні парламенту. За нього проголосували 237 нардепів, проти 1. Не голосували 86.

Нагадаємо, сьогодні перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час засідання у Верховній Раді попросила колег переказати нардепу від Опоблоку Наталії Королевській, щоб вона ходила на роботу.