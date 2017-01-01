Нардепи про викрадення Гончаренка: від «постановочного шоу» до руки Кремля

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Береза висловив сумнів з приводи того, що Гончаренка насправді викрали, а Ар'єв стверджує, що підстави для нападу на нардепа «були у багатьох»

Народні депутати по-різному оцінюють інформацію про викрадення свого колеги Олексія Гончаренка.

Так, позафракційний Борислав Береза висловив сумнів з приводи того, що Гончаренка насправді викрали. Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.

«…чекаємо на героїчну операцію зі «звільнення» юного патріота. Яке своєчасне «викрадення», відразу після захоплення графіті на Берлінській стіні. А може його викрали німецькі радикали? Всі з цікавістю чекають продовження цього постановочного шоу», - зазначив він.

Тим часом народний депутат від БПП Володимир Ар'єв стверджує, що підстави для нападу на Гончаренка були у багатьох «на основі його політичної діяльності», пише УНН.

За його словами, деталей викрадення Гончаренка поки що немає. Нардеп не виключив, що цю справу під особистий контроль візьме Генеральний прокурор Юрій Луценко. «Очевидно, були підстави для того, щоб атакувати, підстави не любити Гончаренка у багатьох з політичних причин. Особливо він останнім часом доволі жорстко діяв проти РФ», - сказав він.

За словами Ар'єва, правоохоронці мають діяти по гарячих слідах і вивчити записи камер спостереження.

Нагадаємо, 9 лютого Гончаренко вимазав фарбою Берлінську стіну. У німецькому посольстві в Києві назвали порушенням Віденської дипломатичної конвенції дії нардепа Олексія Гончаренка, який розмалював червоною фарбою уламок Берлінської стіни перед будівлею дипмісії. Посол України в Німеччині Андрій Мельник засудив напад народного депутата України на шматок Берлінського муру у Києві.

Прокуратура Києва порушила кримінальне провадження щодо Гончаренка.