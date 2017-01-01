Нардепи-радикали розблокували Раду і прийшли до Гройсмана



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Ляшко

Депутати вимагатимуть від уряду покласти край монополії олігархів на газовому ринку України

Фракція Радикальної партії розблокувала трибуну Верховної Ради і вийшла з сесійної зали парламенту для участі у засіданні уряду.

«Вчора «Нафтогаз України» звернувся з офіційною заявою до Кабінету міністрів України з вимогою усунути монополію Фірташа на ринку постачання газу для населення – те, що стверджувала фракція Радикальної партії: Фірташ, Льовочкін і компанія продовжують грабувати українців... Тому зараз фракція Радикальної партії в повному складі йде на засідання уряду, щоб вимагати ухвалення рішення про повернення під державне правління державної власності, щоб позбавити олігархів джерела корупції за рахунок українських громадян», – сказав керівник фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

Він додав, що 10 квітня представники Радикальної партії підуть на засідання НКРЕКП, щоб домогтися «скасування рішення щодо абонплати».

Також Ляшко повідомив, що фракція вимагає зустрічі з президентом України, аби відправити у відставку голову НКРЕКП Вовка.

Після виступу Ляшка радикали розблокували трибуну і залишили сесійну залу парламенту. Наразі вони вже прийшли на засідання уряду.

Нагадаємо, у вівторок, 4 квітня, представники фракції Радикальної партії також блокували трибуну ВР з вимогою звіту НКРЕКП щодо введення абонплати за газопостачання, а також відставки голови Нацкомісії Дмитра Вовка.

Джерело: Укрінформ