Нардепи ратифікували угоду про вільну торгівлю з Канадою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Парубій пообіцяв негайно підписати прийнятий закон

Народні депутати прийняли закон «Про ратифікацію угоди вільну торгівлю між Україною і Канадою» (№0120) - за основу і в цілому.

За відповідне рішення проголосували 272 нардепи, проти 0, утримались - 1 і не голосували 89 парламентарів.

«Колеги, я невідкладно підпишу цей законопроект», - пообіцяв спікер Ради Андрій Парубій. Він також додав: «Очевидно, що голосували проти цього законопроекту ті, хто не бажає добра Україні».

Як повідомлялось, сьогодні під час засідання парламенту Парубій дав доручення Регламентному комітету найближчим часом розглянути запропонований ним законопроект про виступи у парламенті виключно державною мовою, аби якомога швидше проголосувати його.