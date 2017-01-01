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    Нардепи ратифікували угоду про вільну торгівлю з Канадою

    • Сьогодні, 11:13
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    Парубій пообіцяв негайно підписати прийнятий закон

    Народні депутати прийняли закон «Про ратифікацію угоди вільну торгівлю між Україною і Канадою» (№0120) - за основу і в цілому.

    За відповідне рішення проголосували 272 нардепи, проти 0, утримались - 1 і не голосували 89 парламентарів.

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    «Колеги, я невідкладно підпишу цей законопроект», - пообіцяв спікер Ради Андрій Парубій. Він також додав: «Очевидно, що голосували проти цього законопроекту ті, хто не бажає добра Україні».

    Як повідомлялось, сьогодні під час засідання парламенту Парубій дав доручення Регламентному комітету найближчим часом розглянути запропонований ним законопроект про виступи у парламенті виключно державною мовою, аби якомога швидше проголосувати його.

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