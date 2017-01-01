Нардепи вимагають скликати РНБО через блокаду на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відповідне звернення підписали 13 народних депутатів

Народні депутати України закликали президента країни Петра Порошенко терміново зібрати засідання Ради національної безпеки та оборони для припинення незаконної блокади залізниці на сході України. Про це свідчить лист на адресу президента України та секретаря РНБО, підготовлений народними депутатами 12 лютого.

«Просимо вас терміново зібрати засідання Ради національної безпеки та оборони України для розгляду питання припинення незаконної блокади залізничних шляхів в Донецькій і Луганській областях», - йдеться в листі.

Відповідне звернення підписали 13 народних депутатів: Максим Єфімов, Руслан Сольвар, Тетяна Ричкова, Олег Недава, Борис Козир, Сергій Березенко, Максим Саврасов, Олександр Грановський, Костянтин Матейченко, Андрій Шинькович, Олександр Співаковський, Вадим Денисенко, Григорій Шверк.

Як зазначають депутати, протягом 16 днів так званої блокади уповноважені органи центральної влади не змогли ані припинити правопорушення, ані надати громадськості конкретної інформації щодо масштабів негативних наслідків.

«Вважаємо неприпустимими дії учасників блокади, що підриває боєздатність нашої держави і має катастрофічні наслідки для економіки та соціальної сфери», - підкреслюється в листі.

На думку народних обранців, для обговорення проблеми блокади на засіданні повинні бути присутні: міністр з питань АТО, міністр енергетики, глава Мінекономрозвитку, керівники військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей, мери міст, керівники металургійних підприємств і теплоелектростанцій, що працюють на підконтрольних територіях. Крім того, депутати вважають за доцільне запросити представників організаторів, депутатів і учасників блокади залізничних шляхів.

Нагадаємо, 12 лютого прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про необхідність терміново розблокувати залізничні перегони на лінії розмежування на Донбасі, оскільки блокування негативно позначиться на економіці країни, і є ризики віялових відключень електроенергії через брак вугілля на теплоелектростанціях.

Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. Наразі заблоковано три залізничних перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

Читайте також «Кому і навіщо потрібна блокада «ДНР» та «ЛНР»?»