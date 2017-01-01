Нардепу Мельничуку повідомили про підозру в організації злочинної банди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Мельничук

Кримінальну справу відносно народного депутата було розпочато 10 липня 2015 року

Народному депутату групи «Воля Народу» Сергію Мельничуку повідомлено про підозру в організації злочинного угруповання. Про це повідомляє видання «РБК-Україна» з посиланням на копію розписки, що підтверджує отримання копії обвинувального акта.

Згідно зазначеної в розписці інформації, кримінальну справу відносно народного депутата було розпочато 10 липня 2015 року.

Сам Сергій Мельничук приписку до документа висловив незгоду зі своїм статусом. «Зі статусом підозрюваного не згоден, так як підозра не вручалось відповідною посадовою особою», - написав Мельничук.

За інформацією видання, 9 лютого обвинувальний акт буде повторно направлений для розгляду до Шевченківського районного суду міста Києва.

Нагадаємо, ще в травні 2015 року обіймав тоді посаду генерального прокурора Віктор Шокін заявив, що Сергію Мельничуку інкримінується довгий перелік статей КК, серед яких він виділив ст. 257 (створення злочинної організації). Сам нардеп пізніше пояснив, що фігурує в 24 епізодах, які об'єднані в одне кримінальне провадження, відкрите Генпрокуратурою.

Зокрема, Генеральною прокуратурою було складено новий обвинувальний акт за обвинуваченням народного депутата України Мельничука С.П. та його спільників у вчиненні злочинів, пов’язаних із організацією банди та участі у ній з метою нападів на підприємства, установи, організації та окремих осіб, розбійними нападами, незаконним заволодінням автотранспортом, незаконним позбавленням волі, нападами на працівників правоохоронних органів, дезертирством та самовільним залишенням військової частини військовослужбовцями тощо (ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 345, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 345, ч. 3 ст. 407 КК України).