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    Народна нелюбов: люди у Дніпрі змусили Вілкула тікати через чорний хід

    • Сьогодні, 12:07
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    Після заходу в Дніпрі Вілкул з охороною тікав з будинку культури, щоб не зустрітися з людьми

    У понеділок, 13 лютого, в Дніпрі нардеп від Опозиційного блоку Олександр Вілкул та його охоронці змушені були втекти з будинку культури через чорний хід.

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    Попри широку рекламу й гучні заяви напередодні жоден з працівників ДП «Південмаш» так і не дійшов на зустріч з криворізьким нардепом, передає місцевий сайт Дніпроград.

    До розрахованої на 900 осіб зали будинку культури завітало рівно 25 осіб, серед яких було й кілька активістів, котрі встигли поставити нардепу кілька незручних запитань. Решту ж публіки складали прихильники Опоблоку та кілька десятків молодиків, які під час зустрічі блокували всі входи до будинку культури.

    Водночас варто зазначити, що Вілкул встиг відзначитись у соцмережі звітом про «вдалий захід», який «не вдалося зірвати «нацикам», пише УНІАН. Проте відомо, що сам Вілкул та його охоронці змушені були тікати з будинку культури через задній вихід під охороною поліції вже за кілька хвилин після оголошеного початку заходу.

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    Біля центрального входу до будинку культури на Вілкула чекали активісти, які хотіли влаштувати йому «теплий прийом».

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