Народна нелюбов: люди у Дніпрі змусили Вілкула тікати через чорний хід

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Після заходу в Дніпрі Вілкул з охороною тікав з будинку культури, щоб не зустрітися з людьми

У понеділок, 13 лютого, в Дніпрі нардеп від Опозиційного блоку Олександр Вілкул та його охоронці змушені були втекти з будинку культури через чорний хід.

Попри широку рекламу й гучні заяви напередодні жоден з працівників ДП «Південмаш» так і не дійшов на зустріч з криворізьким нардепом, передає місцевий сайт Дніпроград.

До розрахованої на 900 осіб зали будинку культури завітало рівно 25 осіб, серед яких було й кілька активістів, котрі встигли поставити нардепу кілька незручних запитань. Решту ж публіки складали прихильники Опоблоку та кілька десятків молодиків, які під час зустрічі блокували всі входи до будинку культури.

Водночас варто зазначити, що Вілкул встиг відзначитись у соцмережі звітом про «вдалий захід», який «не вдалося зірвати «нацикам», пише УНІАН. Проте відомо, що сам Вілкул та його охоронці змушені були тікати з будинку культури через задній вихід під охороною поліції вже за кілька хвилин після оголошеного початку заходу.

Біля центрального входу до будинку культури на Вілкула чекали активісти, які хотіли влаштувати йому «теплий прийом».