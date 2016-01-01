Народні депутати скасували пенсійний збір під час обміну валюти

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Поправка була включена в один з «бюджетних» законопроектів

Верховна Рада 20 грудня скасувала 2% пенсійного збору з операцій купівлі іноземної валюти фізичними особами.

Така поправка була включена в «бюджетний» законопроект №5132 під час його підготовки до другого читання. Раніше планувалося, що скасування пенсійного збору буде прийняте окремим законопроектом.

Депутати вирішили виключити з доходів загального фонду державного бюджету збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з купівлі іноземної валюти в готівковій формі.

Нагадаємо, з 2015 року в Україні було підвищено збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти фізичними особами з 0,5% до 2%.

НБУ неодноразово заявляв, що збір необхідно скасувати, і говорив, що скасування збору закладене в оновлений меморандум співпраці України і МВФ.

Збір з валютних операцій вводився в 1998 році як тимчасовий захід.