«Народний фронт» обурений нападом блокувальників на Тетяну Чорновол

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Тетяна Чорновол

«Народний фронт» вимагає від правоохоронних органів встановити особу нападника

«Народний фронт» розцінює напад на народного депутата Тетяну Чорновіл як «велику ганьбу захованих у балаклави осіб, які вирішили, що мова силових дій сильніша за переконання». Про це йдеться у заяві «Народного фронту».

«Цими днями вся Україна стала свідком негідного смакування стихійного конфлікту, який виник між Тетяною Чорновол і групою агресивних протестувальників у зоні АТО. Наша колега без насильства й образ, але рішуче відстоювала свою політичну позицію. Якою б не була ця позиція, Тетяна Чорновол заслужила право бути почутою. Але замість розмови, діалогу і аргументів екзальтовані люди почали жбурляти у неї різний непотріб. Так чинять лише ті, у кого немає ані аргументів, ані слів, ані гідності і честі. І достатньо нікчемності, щоб боягузливо заховати своє обличчя», - сказано в заяві.

Відео про напад на Чорновол було розміщено у соціальних мережах і реакція окремих користувачів вразила «Народний фронт» не менше, аніж дії нападників.

«Ми хочемо нагадати всім, хто зловтішався і зловтішається з того, як принижують нашу колегу, народного депутата, жінку і матір, вдову героя, який добровольцем пішов захищати нашу Україну… Тетяна Чорновол - одна з тих моральних авторитетів, яких так мало у сучасній Україні. Якщо всього цього не знають, чи не розуміють люди, до яких звертається Тетяна, - їм має бути соромно», - заявляє «НФ».

«Народний фронт» обурений спробами переводити політичну суперечку в застосування сили. «Ми не здивовані, що це роблять політики з сумнівною репутацією і кремлівська пропаганда. Але ми не очікували, що до такої брудноти долучатимуться окремі журналісти й користувачі соцмереж. Вимагаємо від усіх не переходити межу людяності й гідності», - йдеться в заяві політ сили.

«Народний фронт» також звертається до правоохоронних органів із вимогою встановити особу, яка здійснила напад на народного депутата, та міру відповідальності згідно із законодавством.

Як повідомлялося, Тетяну Чорновол закидали яйцями учасники блокади на Донбасі.