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    «Народний фронт» вимагає від НБУ вжити заходів для стабілізації курсу гривні

    • Сьогодні, 12:07
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    Нардепи чекають від керівництва Нацбанку чітких дій, аби заспокоїти валютний ринок

    Керівник фракції «Народний фронт» у Верховній Раді Максим Бурбак, виступаючи з парламентської трибуни, від імені фракції висловив стурбованість курсом національної валюти України.

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    «Ми вимагаємо від керівництва Національного банку вжити заходів для стабілізації курсу гривні», – наголосив Бурбак.

    За його словами, чіткі дії НБУ разом зі зрозумілою публічною позицією всієї держави повинні заспокоїти валютний ринок та негайно встановити запобіжники для тривожної економічної поведінки людей.

    «Це також – питання національної безпеки», – заявив керівник фракції «Народний фронт».

    Нагадаємо, сьогодні нардепи узаконили введення електронного квитка у транспорті.

    Крім того Рада попередньо ухвалила нову програму авіаційної безпеки.

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