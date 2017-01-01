  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    NASA скликає прес-конференцію про пошук життя за межами Землі

    • Сьогодні, 16:30
    • Розсилка
    Космос
    Космос

    Презентують дані про майбутні світові океанічні та атмосферні дослідження

    У четвер, 13 квітня, космічне агентство NASA проведе прес-конференцію про океани Сонячної системи. Про це повідомляється на сайті NASA.

    Захід відбудеться о 21:00 за Києвом у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні, він включатиме у себе дистанційну участь експертів по всій країні.

    «Презентують дані про майбутні світові океанічні та атмосферні дослідження, в тому числі й про майбутню місію Europa Clipper, запуск якої запланований на 2020-ті роки, а також про пошук життя за межами Землі», - йдеться у повідомленні.

    При цьому поки жодних подробиць про відкриття астрономів на сайті NASA не наводиться.

    Анонс передбачає висвітлення результатів нових місій, а також пошук водних ресурсів на об'єктах Сонячної системи. Також стануть відомі деталі експедиції на шостий супутник Юпітера - Європу.

    Нагадаємо, 22 лютого вчені NASA виявили у зірки TRAPPIST-1 сім планет розміром із Землю, на трьох з яких умови підходять для існування життя, оскільки вони, імовірно, мають воду і густу атмосферу.
    Читайте також
    США космос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ