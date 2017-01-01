NASA виявила зародження групи планет, які нагадують Сонячну систему

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Ілюстративне зображення системи Епсілон Ерідана

Система виявлених планет розташовується на відстані 10,5 світових років від Землі

Вчені космічного агентства NASA виявили на відстані 10,5 світових років систему планет, яка нагадує Сонячну систему в її ранньому віці.

Про це повідомило у вівторок британське видання Daily Mail.

«Розташована в 10,5 світлових років від нас у південній півкулі сузір'я Ерідана, зірка Епсілон Ерідана (EPS Еrі), є найближчою планетною системою з зіркою в центрі, подібної до раннього Сонця», - йдеться в публікації.

Це місце космосу має стати одним із найбільш цікавих для досліджень того, як формуються планети навколо зірки, подібної до нашого Сонця, пише видання.

Відкриття було зроблено з борту обсерваторії SOFIA, розташованої на літаку NASA. Вона працює в стратосферному шарі та здійснює спостереження в інфрачервоному діапазоні.

За попередніми даними, EPS Еrі має пояс з уламків, яким астрономи називають залишковий матеріал на орбіті зірки після того, як формування планети вже завершене. Уламки навколо зірки можуть формуватися з газу й пилу, а також невеликих скелястих порід і льоду. Вони можуть створювати широкі, суцільні або сконцентровані пояси, схожі на пояс астероїдів нашої Сонячної системи та пояс Купера – місця за межами орбіти Нептуна, де скупчено сотні тисяч крижаних і кам'янистий об'єктів.

Крім того, вчені виявили, що навколо зірки EPS Еrі обертається планета з подібною масою до Юпітера на майже такій самій відстані, як Юпітер від Сонця.

Науковці стверджують, що відкриття має важливе значення, оскільки воно підтверджує, що Епсілон Ерідана є гарною моделлю формування нашої Сонячної системи, отже може вказати на те, як само розвивалася наша сонячна системи.

«Ця зірка має планетарну систему й наразі проходить подібні катастрофічні процеси, які відбувалися в Сонячній системі в її юному віці, саме в той час, коли Місяць набув більшу частину своїх кратерів, Земля отримала воду в її океанах, а також коли на нашій планеті створилися умови для життя», - заявили з цього приводу вчені.

Нагадаємо, астрономи NASA виявили 7 «землеподібних» планет навколо однієї зірки за межами Сонячної системи.

У квітні дослідники NASA заявили, що на супутнику Юпітера Європі і супутнику Сатурна Енцеладі є умови для існування життя.

Джерело: Укрінформ