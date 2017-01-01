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    Насалик назвав дві альтернативи заблокованому донбаському антрациту

    • Сьогодні, 04:18
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    За словами міністра, альтернативні джерела можна знайти починаючи з завтрашнього дня

    Замість вугілля антрацитного групи з непідконтрольних територій Україна може постачати його з Росії або Південно-Африканської Республіки, але він буде вдвічі дорожчий.

    Про це міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик повідомив в ефірі ICTV.

    «Альтернативні джерела можна знайти починаючи з завтрашнього дня. Але що ми змінюємо? З завтрашнього дня ми можемо почати постачання антрацитного групи вугілля з Кузбасу - тільки замість своїх шахтарів будемо платити гроші російським шахтарям, замість надходжень у бюджет в Україну - ми будемо платити в російський бюджет», - сказав він.

    За словами міністра, продовження блокади поставок вугілля з непідконтрольних територій призведе до дестабілізації української енергосистеми, зупинки металургійних підприємств, що призведе до зниження надходжень валюти в Україну, а також до втрати 300 тис. робочих місць.

    На уточнююче питання про альтернативи антрациту з Донбасу Насалик пояснив: «Альтернатива є. Це – з Росії – але буде в два рази дорожче. З тієї ж Південно-Африканської Республіки, тільки термін його поставки буде 40-50 днів, і він буде в два рази дорожче, ніж український».

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