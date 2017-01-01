Насалик пояснив, навіщо потрібні надзвичайні заходи в енергетиці
- Вчора, 22:59
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Розсилка
Міністр заявив, що з 2014 по 2017 рік надзвичайні заходи в енергетиці вводились сім разівНадзвичайні заходи в українській енергетиці спрямовані на те, щоб об'єднана енергосистема працювала стабільно.
Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик в прямому ефірі програми «Лівий берег» із Сонею Кошкіною.
«Чому вони введені саме зараз? Звичайно, це пов'язано, в першу чергу, з блокадою ОРДЛО. На що направлені заходи? Перш за все, аби в ручному режимі відрегулювати теплові генерації, максимально завантажити газовою групою вугілля, яке добувається в Україні, і мінімізувати витрати дефіцитної антрацитної марки,
– сказав міністр.
Також він додав, що з 2014 по 2017 рік надзвичайні заходи в енергетиці вводились сім разів.
Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.
За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.
Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.
Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.
Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.
Президент Петро Порошенко жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.
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