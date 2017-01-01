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    Насалик пояснив, навіщо потрібні надзвичайні заходи в енергетиці

    • Вчора, 22:59
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    Міністр заявив, що з 2014 по 2017 рік надзвичайні заходи в енергетиці вводились сім разів

    Надзвичайні заходи в українській енергетиці спрямовані на те, щоб об'єднана енергосистема працювала стабільно.

    Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик в прямому ефірі програми «Лівий берег» із Сонею Кошкіною.

    «Чому вони введені саме зараз? Звичайно, це пов'язано, в першу чергу, з блокадою ОРДЛО. На що направлені заходи? Перш за все, аби в ручному режимі відрегулювати теплові генерації, максимально завантажити газовою групою вугілля, яке добувається в Україні, і мінімізувати витрати дефіцитної антрацитної марки,
    – сказав міністр.

    Також він додав, що з 2014 по 2017 рік надзвичайні заходи в енергетиці вводились сім разів.

    Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

    За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

    Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

    Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

    Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

    Президент Петро Порошенко жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

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    Джерело: 24 канал
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