Насалик пояснив, навіщо потрібні надзвичайні заходи в енергетиці

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Міністр заявив, що з 2014 по 2017 рік надзвичайні заходи в енергетиці вводились сім разів

Надзвичайні заходи в українській енергетиці спрямовані на те, щоб об'єднана енергосистема працювала стабільно.

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик в прямому ефірі програми «Лівий берег» із Сонею Кошкіною.

«Чому вони введені саме зараз? Звичайно, це пов'язано, в першу чергу, з блокадою ОРДЛО. На що направлені заходи? Перш за все, аби в ручному режимі відрегулювати теплові генерації, максимально завантажити газовою групою вугілля, яке добувається в Україні, і мінімізувати витрати дефіцитної антрацитної марки,

– сказав міністр.

Також він додав, що з 2014 по 2017 рік надзвичайні заходи в енергетиці вводились сім разів.