Насалик розповів, коли Україна зможе позбутися антрацитової залежності

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В Україні можна ліквідувати залежність від антрацитового вугілля за 2-2,5 роки

Україні потрібно 2-2,5 роки, щоб позбутися залежності від антрацитового вугілля, яке зараз видобувається на тимчасово окупованих територіях.

Про це заявив в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

«Ми можемо (ліквідувати - ред.) залежність від антрацитового вугілля за 2-2,5 роки», - сказав він.

У той же час, за словами міністра, базова генерація - атомна - вже зараз незалежна від Росії.

«Ми диверсифікували на сьогоднішній день 40% палива, яке поставляється з іншої фірми, а не з Російської Федерації», - повідомив він.

При цьому, за його словами, можливість імпорту електроенергії з Російської Федерації, навіть у разі виникнення такої необхідності, не буде розглядатися.

Раніше повідомлялося, що міністр енергетики Ігор Насалик на наступному засіданні Кабміну запропонує уряду ввести надзвичайний стан в електроенергетиці України.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні Енергетичного штабу розглянув доцільність введення надзвичайного стану в українській енергетиці у зв'язку із ситуацією з блокуванням поставок вугілля і значним скороченням його запасів для виробництва електроенергії.

Також повідомляється, що Антикризовий енергетичний штаб розглянув можливість віялових відключень електроенергії через зниження запасів вугілля на складах українських електростанцій.

Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. Наразі заблоковано три залізничних перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

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