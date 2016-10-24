Наші високопосадовці називають дітей російськими іменами, бо не асоціюють себе з Україною, - доктор філології

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В українських можновладців підручникові уявлення про Україну – Гриценко

Українська політична еліта закрита до національної ідеї, зазначив у інтерв’ю «Главкому» директор Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук Павло Гриценко.

За словами науковця, через неправильне, підручникове розуміння українських історії та культури політиками, нині в країні присутня певна дволикість політичних лідерів – можновладці носять український одяг, але не спілкуються рідною мовою, дітей записують не в українській, а в російській традиції, відправляють їх вчитися за кордон, а не в місцеві школи. Наприклад, у прем’єр-міністра Володимира Гройсмана діти записані, як Крістіна і Давід, у російській традиції.

«Наша влада, дуже багато її представників, учорашніх, сьогоднішніх і тих, які готують собі трамплін на майбутнє, не бачать себе, не асоціюють себе з цією державою. У них немає ясності у свідомості про те, що таке Україна. Вони абсолютно закриті до національної ідеї», - зазначив Гриценко.

Як стверджує науковець, українці усвідомлюють дволикість політиків. «Гра наших нинішніх керманичів у національно свідомих, при тому що вони між собою спілкуються російською, означає квиток на вихід з політики. Народ не триматиме таких політиків. Бо мова і національна свідомість – це фундамент державності», - додав Гриценко.

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