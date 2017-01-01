Насіров бідкається, що не має 100 млн гривень для сплати застави

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Насіров зазначив, що не має наміру звертатися до керівництва слідчого ізолятора з проханням поліпшити умови його перебування

Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров не має наміру просити друзів внести за нього заставу 100 млн гривень. Про це він повідомив журналістам, передають «Українські новини».

«Я не буду звертатися до них... це дуже велика сума», - сказав він.

Насіров додав, що особисто він не має таких коштів для того, щоб внести заставу самостійно.

Також він не має наміру звертатися до керівництва слідчого ізолятора з проханням поліпшити умови його перебування. «Не думаю, що буду звертатися», - сказав він, відповідаючи на питання про умови перебування в СІЗО. Насіров зазначив, що умови його перебування нормальні, однак є камери і краще.

Нагадаємо, що сьогодні Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом'янського райсуду столиці про арешт Насірова на два місяці з альтернативою застави в 100 млн гривень. Сам Насіров назвав таке рішення несправедливим.

За версією слідства, Насіров у період з травня 2015 року по березень 2016 року прийняв низку незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для компаній, задіяних у так званій «газовій схемі Онищенка», на загальну суму 2,019 млрд грн. Мова йде про компанії ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». У САП стверджують, що він особисто приймав ці рішення. Глава ДФС називає справу виключно політичною і каже, що готовий довести абсурдність звинувачень у суді.

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