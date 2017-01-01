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    Насіров діагностував у НАБУ «дитячу хворобу»

    • Сьогодні, 14:08
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    Роман Насіров
    Роман Насіров

    «Відмова відпустити на такий потрібний мені курс лікування залишиться на совісті детективів, котрі ухвалили це рішення», – заявив Насіров

    Відсторонений глава Державної фіскальної служби Роман Насіров вважає, що в Національному антикорупційному бюро працюють популісти. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Я вже неодноразово казав, що Національне антикорупційне бюро – вкрай потрібний орган для країни. Але коли там працюють популісти, марнославні люди, а інколи – відверті негідники з маніакальною тягою до власного піару, то це вже велика проблема. Проблема всієї країни», – вважає Насіров.

    «Ще одним проявом цієї «дитячої» хвороби НАБУ стала брехня про те, що я нібито просив дати мені дозвіл на виїзд до Польщі. Офіційно прошу показати моє звернення, коли і до кого я звертався», – заявив він.

    Насіров підозрює, що це спеціально вигадано для того, аби заблокувати його «виїзд на лікування до США». «Йдеться ж лише про один тиждень!!!» – наголосив він.

    «Відмова відпустити на такий потрібний мені курс лікування залишиться на совісті детективів, котрі ухвалили це рішення. Але я обіцяю використати всі конституційні методи для відстоювання своїх прав. Адже йдеться не про поїздку на курорт, і питання стоїть дуже гостро», – заявив Насіров.

    Як повідомлялося, Насіров просив детективів НАБУ повернути йому закордонний паспорт. Він надав слідству документи, які підтверджують нагальну потребу виїзду за кордон на лікування.

    Детективи НАБУ відмовили Насірову у наданні дозволу на виїзд за межі України. У Бюро зазначили, що це вже не перше звернення голови ДФС. «Вперше до детективів Бюро він клопотав у квітні з проханням надати дозвіл відвідати змагання збірної України з дзюдо у Варшаві», – повідомили в НАБУ.

    Нагадаємо, клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України не підтвердила діагноз, встановлений у лікарні «Феофанія» голові ДФС Роману Насірову. У висновках зазначається, що лікарі «Феофанії» систематично та необґрунтовано перебільшували тяжкість стану здоров’я голови ДФС. Об’єктивних підстав для встановлення зазначеного раніше діагнозу, на переконання комісії МОЗ, у лікарів «Феофанії» не було.

    Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. 16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.

    Читайте також матеріал «Главкома» «Справа на 100 мільярдів. Чому Насіров здав лише попередників».

    Усі подробиці скандальної справи Насірова дивіться тут.

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