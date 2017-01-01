Насіров дуже ображений на прокурорів за «імітування хвороби»

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Роман Насіров, доставлений з лікарні «Феофанія» в суд Києва 6 березня

Насіров заявляє, що не імітував хворобу

Відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров ображається на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за те, що вони сумніваються в справжності його хвороби.

Про це Насіров сказав 27 квітня у Солом’янському районному суді Києва, який відновив розгляд клопотання слідства про продовження запобіжного заходу.

«Імітування хвороби – за це я дуже ображаюсь на прокурорів САП, коли вони безпідставно, не по-людськи кажуть, що це було імітування», – сказав Насіров.

Під час виступу на засіданні суду він заявив, що не планує втікати, збирається співпрацювати зі слідством і попросив суд не задовольняти клопотання прокуратури про продовження його запобіжного заходу.

Прокуратура просить суд продовжити запобіжний захід Насірову ще на два місяці.

Як повідомлялося, 2 березня детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова на території КЛ «Феофанія» за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою та службовим становищем). Медичний персонал КЛ «Феофанія» намагався обмежити доступ детективів НАБУ до палати, в якій перебував голова ДФС, посилаючись на його тяжкий стан.

Після вирішення питання про доступ до палати, в якій перебував голова ДФС, детективи НАБУ повідомили йому про підозру. Однак підозрюваного не було переведено до установи тимчасового тримання у зв’язку з інформацією про нібито різке погіршення стану його здоров’я. Проте обстеження в іншому спеціалізованому медичному закладі діагноз лікарів із КЛ «Феофанія» не підтвердили.

Клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України не підтвердила діагноз, встановлений у лікарні «Феофанія» голові ДФС Роману Насірову. У висновках зазначається, що лікарі «Феофанії» систематично та необґрунтовано перебільшували тяжкість стану здоров’я голови ДФС. Об’єктивних підстав для встановлення зазначеного раніше діагнозу, на переконання комісії МОЗ, у лікарів «Феофанії» не було.

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. 16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.

Джерело: Радіо Свобода