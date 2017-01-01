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    Насіров має потрійне громадянство: України, Британії та Угорщини - НАБУ

    • Сьогодні, 19:50
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    Насіров у свою чергу заявив, що є громадянином України

    Сторона обвинувачення заявила в Солом'янському райсуді міста Києва про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

    «Нам стало відомо, що у пана Насірова є громадянство Великої Британії», - сказав прокурор Ярослав Симків.

    За його словами, про це стороні обвинувачення повідомили в посольстві Великої Британії в Києві. Також прокурор заявив клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

    Водночас, прокурор Андрій Перов повідомив суду про те, що  Насіров має ще і громадянство Угорщини.

    До того ж, відповідну інформацію опублікувало НАБУ: «Голова Державної фіскальної служби, якого НАБУ підозрює у завданні збитків державі на суму понад 2 млрд грн, має громадянство Великої Британії. Відповідну інформацію НАБУ офіційно надало Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA). З листа, отриманого НАБУ 6 березня від NCA, йдеться про те, що голова ДФС є власником британського паспорту з травня 2012 року».

    У свою чергу тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров у Солом’янському районному суді Києва під час розгляду клопотання САП про обрання йому запобіжного заходу заявив, що є громадянином України.

    Відповідаючи на запитання слідчого судді про те, чи є він громадянином Великої Британії, зокрема, Насіров відповів: «Я є громадянином України».

    Засідання суду поновилося після того, як в  будівлі кінологи не знайшли вибухівки, про яку раніше сповістив невідомий.

    Нагадаємо, сьогодні в суді Насіров заявив, що до нього застосовувалось насилля.

    Раніше стало відомо, що суд не дозволив проводити судово-медичну експертизу здоров'я Насірова.

    Нагадаємо, сьогодні суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.

    Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

    Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

    Раніше адвокат заявив, що суд має сьогодні обрати запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. 

    Читайте також статтю: Справа Насірова. Як у Києві руйнують план американців

     

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