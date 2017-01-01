Насіров має потрійне громадянство: України, Британії та Угорщини - НАБУ

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Насіров у свою чергу заявив, що є громадянином України

Сторона обвинувачення заявила в Солом'янському райсуді міста Києва про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

«Нам стало відомо, що у пана Насірова є громадянство Великої Британії», - сказав прокурор Ярослав Симків.

За його словами, про це стороні обвинувачення повідомили в посольстві Великої Британії в Києві. Також прокурор заявив клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Водночас, прокурор Андрій Перов повідомив суду про те, що Насіров має ще і громадянство Угорщини.

До того ж, відповідну інформацію опублікувало НАБУ: «Голова Державної фіскальної служби, якого НАБУ підозрює у завданні збитків державі на суму понад 2 млрд грн, має громадянство Великої Британії. Відповідну інформацію НАБУ офіційно надало Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA). З листа, отриманого НАБУ 6 березня від NCA, йдеться про те, що голова ДФС є власником британського паспорту з травня 2012 року».

У свою чергу тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров у Солом’янському районному суді Києва під час розгляду клопотання САП про обрання йому запобіжного заходу заявив, що є громадянином України.

Відповідаючи на запитання слідчого судді про те, чи є він громадянином Великої Британії, зокрема, Насіров відповів: «Я є громадянином України».

Засідання суду поновилося після того, як в будівлі кінологи не знайшли вибухівки, про яку раніше сповістив невідомий.

Нагадаємо, сьогодні в суді Насіров заявив, що до нього застосовувалось насилля.

Раніше стало відомо, що суд не дозволив проводити судово-медичну експертизу здоров'я Насірова.

Нагадаємо, сьогодні суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.

Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Раніше адвокат заявив, що суд має сьогодні обрати запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

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