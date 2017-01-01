Насіров має здати паспорти і одягнути електронний браслет

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Роман Насіров

У випадку невиконання Насіровим визначених судом обов’язків прокурори САП клопотатимуть про обрання запобіжного заходу тримання під вартою

Після внесення застави і виходу з СІЗО відсторонений від посади голови ДФС Роман Насіров повинен носити електронний засіб контролю і здати на зберігання до Державної міграційної служби України свої документи, що дають право на виїзд з України. Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

САП нагадує, що на підозрюваного Насірова згідно ухвали суду покладено наступні обов’язки:

У випадку невиконання підозрюваним вищезазначених обов’язків прокурори САП клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу тримання під вартою.

«Прокурорами-процесуальнимим керівниками надано доручення детективам НАБУ контролювати дотримання виконання процесуальних обов’язків Романом Насіровим», - повідомляє САП.

«У разі невиконання обов’язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з’явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або, якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов’язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору», - зазначає САП.

Вона роз'яснює, що грошова застава не є відшкодуванням збитків, а є запобіжним заходом, спрямованим на виконання підозрюваним своїх процесуальних обов’язків.

«Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури сподіваються, що в органах Національної поліції не забракне електронних засобів контролю для підозрюваного та вони будуть невідкладно застосовані одразу ж після виходу Романа Насірова за межі СІЗО», - зазначає САП.

Як повідомлялося, сьогодні за Насірова внесли заставу 100 млн грн.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова.

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. Раніше Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

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