Насіров: надходження податків у січні збільшилось в 1,6 раза

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Роман Насіров

Найбільші збори забезпечено з ПДВ

У січні Державною фіскальною службою України до зведеного бюджету перераховано 68 млрд. грн., що на 25,5 мільярдів більше відповідного періоду минулого року. Про це повідомив голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров.

«До держбюджету забезпечено 56 млрд грн, що на 21,2 млрд грн (у 1,6 раза) більше січня 2016 року. До місцевих бюджетів – 12,1 млрд грн, або на 4,3 млрд грн (у 1,6 раза) більше, ніж у січні 2016 року», - пояснив Насіров.

За його словами, перевиконані планові показники надходжень до загального фонду держбюджету на 23,8% .

Зокрема, він додав, що податкових платежів надійшло на 7 млрд грн більше – до 30 млрд грн, митних платежів - на 2,3 млрд грн.

Насіров стверджує, що найбільші збори забезпечено з ПДВ (вироблені та ввезені товари) – 37,1 млрд грн.

При цьому збір ПДВ з вироблених товарів у січні 2017 року склав 21,8 млрд грн, при середньомісячних надходженнях у 2016 році 12,4 млрд гривень.

Як відомо, у ДФС раніше повідомляли, що 2017 рік почався з нових рекордів: у січні зафіксовано найбільший показник за всю історію адміністрування ПДВ – платниками задекларовано до сплати 22,4 млрд гривень ПДВ.

Також «Главком» повідомляв, що у березні до українських фіскалів приїде місія МВФ.