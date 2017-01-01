Насіров намагався встати після того, як дізнався, що вільний — нардеп

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Адвокати Насірова просять НАБУ оголосити про проведення будь-яких слідчих дій

Після того, як главі ДФС Роману Насірову повідомили, що він вільний він намагався встати і піти, але адвокати його стримали.

Про це заявив нардеп Андрій Журжій біля будівлі суду.

«Коли Насірову повідомили, що він вільний, він намагався встати. Але адвокати сказали, що ще рано», — зазначив нардеп.

За його словами, родичам глави Державної фіскальної служби пропонували викликати швидку допомогу. Однак адвокати відмовилися, стверджуючи, що Насіров цього не потребує.

Наразі, за його словами, адвокати Насірова просять НАБУ оголосити про проведення будь-яких слідчих дій, аби його могли вивезти із приміщення суду, яке заблоковане активістами.

«Він у гарному настрої, йому не потрібна допомога», — додав нардеп Мустафа Найєм.

Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін відсторонив від посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Адвокат усуненого з посади голови Державної фіскальної служби Олександр Лисак повідомив, що Роман Насіров запросив прибути до Солом’янського райсуду Києва голів САП і НАБУ Назара Холодницького та Артема Ситника.

За словами адвоката, Роман Насіров планує зробити офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.