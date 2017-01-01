Насіров не вносив задаток і подав апеляцію на арешт

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Роман Насіров у суді

Адвокати також вимагають визнати затримання Насірова незаконним

Адвокати групи захисту відстороненого від посади глави ДФС Романа Насірова спростовують озвучену низкою ЗМІ інформацію щодо внесення задатку. Про це в коментарі журналістам розповів представник захисту Олександр Лисак.

«Сьогодні ми подали апеляцію в Солом’янський апеляційний суд. В ній ми просимо скасувати рішення суду з обрання запобіжного заходу Роману Насірову та відмовити у задовільнені клопотання щодо обрання запобіжного заходу», - повідомив адвокат.

«Третій пункт апеляції – визнати затримання Романа Насірова незаконним», - додав Лисак.

Він спростував повідомлення низки українських ЗМІ про те, що за Насірова начебто було внесено задаток. «Задаток ми не вносили. Нащо вносити задаток, якщо подана апеляція?», - прокоментував адвокат.

Лисак підкреслив, що рішення про внесення або невнесення задатку може прийматися лише після розгляду апеляції. «Якщо рішення суду щодо вибору запобіжного заходу буде скасовано, або якщо буде прийняте рішення щодо рівня застави, тоді ми розглядатимемо це питання», - сказав він.

Як відомо, прокурори Холодницького мають намір оскаржити суму застави Насірову.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Сторона обвинувачення в понеділок увечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

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