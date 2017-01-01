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Роман Насіров

Наявність у Насірова громадянства Угорщини перевіряється

Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров не здав паспорт громадянина Великої Британії. Про це повідомив начальник відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків після допиту Насірова в Національному антикорупційному бюро.

«Частина паспортів була вилучена в ході обшуку в його помешканні. Це два закордонні паспорти та дипломатичний паспорт. Щодо іноземного паспорта Британії, наразі він є незданим. Ми наполягатимемо, що у Насірова є обов'язок надати цей паспорт стороні обвинувачення чи до відповідних компетентних органів, які мають право на зберігання цього паспорта», - сказав Симків.

Він додав, що інформація про наявність у Насірова громадянства Угорщини перевіряється. «Є відповідний запит до Угорщини про надання правової допомоги українській стороні з цього питання», - повідомив Симків.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура отримала від Британського національного агентства по боротьбі зі злочинністю підтвердження того, що Насіров має британський паспорт. Крім того, повідомлялося, що посадовець має також угорське громадянство.

Сам Насіров інформацію про наявність у нього паспортів Великої Британії і Угорщини спростовує.

Насірова підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що протягом 2015-2016 років він, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», що спричинило державі шкоду близько 2 млрд грн.

7 березня Солом'янський районний суд обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 млн грн.

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. Раніше Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

16 березня дружина та тесть Насірова внесли за нього грошову заставу, і його було звільнено з-під варти.

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Джерело: Укрінформ