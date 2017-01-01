Насіров пояснив, для чого йому велика земельна ділянка: Я все життя мріяв про яблуневий сад

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Роман Насиров

Екс-глава фіскалів одужує

Відсторонений голова ДФС Роман Насіров просить апеляційний суд Києва відхилити ухвалу Солом'янського райсуду щодо його арешту. Про це він заявив під час виступу у залі суду.

Крім того, Насіров прокоментував наявність у його декларації великої кількості землі. «У декларації мене питають, чому так багато землі. Так справді, у мене є земельна ділянка на Чернігівщині. Знаєте, я все життя мріяв про яблуневий сад», - сказав Насіров.

На запитання журналістів, як він себе сьогодні почуває, Насіров відповів: «Вже набагато краще».

Як повідомлялось, сьогодні під час виступу в суді адвокат Насірова порівняв підзахисного з Ісусом Христом.

Нагадаємо, сьогодні в Апеляційному суді Києва розглядають скаргу адвокатів щодо обраного запобіжного заходу Насірову.

Раніше Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розраховує, що через два місяці обвинувальний акт щодо відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова буде спрямовано до суду.

Холодницький також зазначив, що САП просить Апеляційний суд встановити пропорційну завданим збиткам грошову заставу як альтернативу триманню під вартою в розмірі 2 млрд грн.