Насіров просить НАБУ і САП не зволікати з розслідуванням



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відсторонений від обов'язків голова Державної фіскальної служби Роман Насіров

Насіров заявив, що в НАБУ йому повернули невелику частину вилучених речей

Відсторонений від обов'язків голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що вчора був у НАБУ, де йому повернули маленьку частину з багатьох незаконно вилучених речей. Про це глава ГФС повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Вчора був в НАБУ... Після кількох наполягань захисників нас взяли, повернули маленьку частину з багатьох незаконно вилучених речей. Також сьогодні на прохання НАБУ адвокат надав довідку з Міграційної служби про зданих документах, але по суті справи питань так і ні!? Я в шоці!!! Дуже прошу керівництво НАБУ і САП, навіть наполягаю, не зволікати з розслідуванням і завершити справу скоріше», – написав Насіров.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі Насірова.

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову.

16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.