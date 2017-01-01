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    Насіров просить НАБУ і САП не зволікати з розслідуванням

    • Сьогодні, 23:29
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    Відсторонений від обов'язків голова Державної фіскальної служби Роман Насіров&nbsp;
    Відсторонений від обов'язків голова Державної фіскальної служби Роман Насіров 

    Насіров заявив, що в НАБУ йому повернули невелику частину вилучених речей

    Відсторонений від обов'язків голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що вчора був у НАБУ, де йому повернули маленьку частину з багатьох незаконно вилучених речей. Про це глава ГФС повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «Вчора був в НАБУ... Після кількох наполягань захисників нас взяли, повернули маленьку частину з багатьох незаконно вилучених речей. Також сьогодні на прохання НАБУ адвокат надав довідку з Міграційної служби про зданих документах, але по суті справи питань так і ні!? Я в шоці!!! Дуже прошу керівництво НАБУ і САП, навіть наполягаю, не зволікати з розслідуванням і завершити справу скоріше», – написав Насіров.

    Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

    14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі Насірова.

    Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову.

    16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.

    НАБУ адвокат САП
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