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    Насіров вибачився перед жінками за свій вигляд у суді

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    Роман Насіров у суді
    Роман Насіров у суді

    Насіров обіцяє коментувати у соцмережі свою співпрацю з НАБУ і САП

    Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров вибачився перед жінками за свій поганий вигляд у суді, коли він незмінно лежав на ношах із заплющеними очима. Про це Насіров написав на своїй сторінці у Facebook.

    «По-перше, я хотів би вибачитись, особливо перед жінками... Хворіти – погано, тим паче недобре показувати слабкість у такій гарячій ситуації», – написав він.
    «Як кажуть, усе, що не вбиває нас, робить нас сильнішими», – додав Насіров.

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    Він пообіцяв відсьогодні коментувати свою співпрацю з НАБУ та САП у Facebook.

    Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

    14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі Насірова.

    Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову.

    16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.

    Читайте «Сплячий красень. Як у соцмережах жартують з суду над Насіровим»

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