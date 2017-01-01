Насіров вибачився перед жінками за свій вигляд у суді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Насіров у суді

Насіров обіцяє коментувати у соцмережі свою співпрацю з НАБУ і САП

Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров вибачився перед жінками за свій поганий вигляд у суді, коли він незмінно лежав на ношах із заплющеними очима. Про це Насіров написав на своїй сторінці у Facebook.

«По-перше, я хотів би вибачитись, особливо перед жінками... Хворіти – погано, тим паче недобре показувати слабкість у такій гарячій ситуації», – написав він.

«Як кажуть, усе, що не вбиває нас, робить нас сильнішими», – додав Насіров.

Він пообіцяв відсьогодні коментувати свою співпрацю з НАБУ та САП у Facebook.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі Насірова.

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову.

16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.

Читайте «Сплячий красень. Як у соцмережах жартують з суду над Насіровим»

Читайте також статтю: «Проти Насірова відкрито ще одну справу»