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    Насіров відхрещується від походу у візовий центр

    • Сьогодні, 16:43
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    Роман Насіров
    Роман Насіров

    Насірова пояснив наявні в Інтернеті фото збігом обставин

    Відсторонений від посади голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров заперечує, що відвідував візовий центр у Києві.

    Про це Роман Насіров сказав журналістам в кулуарах приміщення суду, повідомляє Укрінформ.

    Раніше Олексій Тамразов 18 квітня на своїй сторінці в Facebook опублікував фото з візового центру, де був помічений чоловік у темних окулярах, дуже схожий Насірова.

    Сам Насіров пояснив наявні в Інтернеті фото збігом обставин. 


    e277daf-17903937-428656877503955-4976809878347507154-nФОТО: ОЛЕКСІЙ ТАМРАЗОВ

    «Ця фотографія була зроблена в ТРЦ «Гулівер» на п'ятому поверсі, де я купував воду. Звідки взялася інформація, що я був у візовому центрі, я не знаю, я там не був», - сказав Насіров.

    Він також зазначив, що поблизу квартири, де він мешкає після внесення застави, є кілька візових центрів і при бажанні він міг би скористатися ними.

    Як відомо, у четвер Солом'янський районний суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід Насірову у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 100 мільйонів гривень.

    Після внесення застави на Насірова одягли електронний браслет.

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