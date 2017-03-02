Насіров виявився страшенно хворим. Перелік діагнозів

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У відстороненого глави ДФС встановлено протікання шести захворювань

Відсторонений глава ДФС Роман Насіров просив НАБУ дозволити йому виїзд до США для лікування папілярного раку щитовидної залози. Про це йдеться в поданому в НАБУ проханні Насірова та висновку судово-медичної експертизи щодо стану його здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

У висновку судово-медичної експертизи йдеться, що у Насірова встановлено протікання таких захворювань:

серцево-судинної системи: ішемічна хвороба серця (нестабільна стенокардія (02.03.2017) вінцевих артерій; гіпертонічна хвороба 3 стадії, кризовий перебіг; ускладнений гіпертонічний криз (02.03.2017) група ризику 4; Ав блокада 1 ступеня; серцева недостатність 1 ступеня;

кишково-шлункового тракту: ерозивно гастропатия; ерозивний булбіт; гастроезофагальна рефлоксная хвороба (ГЕРХ); рефлюкс-езофагіт стадія А; ерозивнийгастрит; неалкогольний етеатогепатіт (з мінімальною активністю, етанатоз печінки, фіброз печінки);

кіста;

хвороби нирок: хронічна хвороба нирок 1 ступеня; сечо-кам'яна хвороба (стан після літотрипсії 2015);

хвороби ендокринної системи: дифузно-вузловий (правобічний) зоб щитовидної залози 2 ступеня сутареідная форма; гіпогонадизм;

рак (папілярний) щитовидної залози (Т1а, Нх, МХ: підозра на МТЄ в лімфотіческіх вузлі 3 яремного колектра праворуч).

Саме для післяопераційного лікування раку Насіров і просить дозволити йому виїзд за кордон, оскільки лікування в Україні не можливе.

Нагадаємо, клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України не підтвердила діагноз, встановлений у лікарні «Феофанія» голові ДФС Роману Насірову. У висновках зазначається, що лікарі «Феофанії» систематично та необґрунтовано перебільшували тяжкість стану здоров’я голови ДФС. Об’єктивних підстав для встановлення зазначеного раніше діагнозу, на переконання комісії МОЗ, у лікарів «Феофанії» не було.

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. 16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.

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