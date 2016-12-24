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    Насіров йде у НАБУ подавати заяву на злочинні дії з боку детективів, - Ситник

    • Вчора, 23:59
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    Відносно Насірова вжито певних процесуальних дій, які максимально мінімалізують його шанси на втечу

    Тимчасово відсторонений з посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров прийде у НАБУ подавати заяву на злочинні дії з боку детективів.

    Про це голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомив в ефірі ТСН.

    «Наскільки мені відомо, він як раз завтра прийде в НАБУ подавати заяву про злочини скоєні детективами відносно нього», — відповів він на запитання з приводу місця перебування Насірова.

    Він зауважив, що відносно Насірова вжито певних процесуальних дій, які максимально мінімалізують його шанси на втечу.

    Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Насірова звинувачують у корупції та фінансових махінаціях. Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. 16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.

    Проти Насірова порушено ще одне кримінальне провадження - через незаконну участь чиновника у голосуванні у Раді за децентралізацію 16 липня 2015 року.

    Стало відомо про інше провадження проти Насірова - за покриття торгівлі контрафактними підакцизними продуктами.

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