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    Насіров запевнив, що не збирається тікати: зараз я їду додому

    • Вчора, 23:26
    • Розсилка

    Насіров розповів,, що на ньому є електронний браслет, однак відмовився показати його

    Відстороненого главу Державної фіскальної служби Романа Насірова випустили з Лук'янівського СІЗО після внесеної за нього застави у 100 млн гривень.

    «Дуже вдячний своїй родині, за те, що вони знайшли цю шалену суму. Але я з цим не зовсім погоджуюся... зараз починаю думати, що навіть так і краще, буде більше можливостей (для захисту), в тому числі і завдяки спілкуванню зі ЗМІ», — заявив Насіров.

    За його словами через ЗМІ він планує доносити, що не винуватий.

    Він назвав справу проти нього піаром антикорупційних органів.

    «Абсолютно безпідставна підозра, яка є політичною і популістичною, яка є таким піар-івентом», — сказав він.

    Насіров запевнив, що на ньому є електронний браслет, однак відмовився показати його. Також він прокоментував свій стан.

    «Почуваю себе краще, ніж в дні суду першої інстанції. На вихідних поїду у лікарню…З понеділка почну повноцінний захист по цій справі», — зазначив відсторонений голова ДФС.

    Інформацію про три паспорти у нього, Насіров назвав «маразмом». І насамкінець, він запевнив, що не збирається тікати з країни.

    «Зараз я їду додому», — додав Насіров.

    Як повідомлялося, сьогодні за Насірова внесли заставу 100 млн грн.

    Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

    14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова.

    Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. Раніше Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

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