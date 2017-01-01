Насіров заявив, що до нього застосовувалось насилля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Насіров зазначив, що коли його доставили в Інститут кардіології ім. Стражеска йому робили в руку уколи без пояснень, яку речовину йому вводять

Захист вимагає визнати незаконним затримання тимчасово відстороненого з посади голови ДФС Романа Насірова. З відповідною заявою звернулися до слідчого судді Солом'янського районного суду Києва який обирає йому запобіжний захід захисники Насірова.

«Я підтверджую (застосування насилля – ред.). Я дійсно вважаю насильством те, що вони (детективи НАБУ – ред.) унеможливили отримання медичної допомоги для мене чим саме поставили під ризик моє здоров'я і навіть життя», - сказав Насіров.

Він зазначив, що коли його доставили в Інститут кардіології ім. Стражеска йому робили в руку уколи без пояснень, яку речовину йому вводять.

Екс-голова ДФС не зміг пояснити чи застосовували до нього силу в момент затримання так як знаходився у медикаментозному сні.

Крім того Насіров поскаржився на те, що його не годували і не пускали до нього родичів.

Він зазначив, що за останніх півтора роки кілька разів допитувався співробітниками НАБУ. «Останній раз це було в понеділок на тому тижні», - зазначив Насіров.

Він додав, що працівники НАБУ також прибували не раз у ДФС. «Тому я не розумію, чому у них могла виникнути думка, що якийсь раз я не захочу прийти, або намагатимусь втекти. Більш того їм зрозуміло, що для мене виїхати за межі країни або за межі Києва, я маю повідомити КМУ, а для виїзду за межі країни я маю отримати дозвіл та отримати інструктаж як особа яка має доступ до державної таємниці», - сказав Насіров.

«Той факт, що затримання відбулося без відповідної ухвали слідчого судді говорить про те, що воно було незаконним», - сказав адвокат Олександр Лисак.

Захист Насірова також додав, що в ході затримання до їх підзахисного застосовувалося насилля і йому не роз’яснили його права. Крім того адвокати підкреслили, що Насіров під час вручення йому підозри перебував без свідомості.

При цьому сторона обвинувачення попросила суд залишити заяву адвокатів без розгляду, як таку, що не відповідає вимогам КПК.

«Сторона обвинувачення спізнилась на 17 годин з подачею цієї заяви», - сказав прокурор Роман Симків, нагадавши, що строк затримання Насірова сплив.

Раніше стало відомо, що суд не дозволив проводити судово-медичну експертизу здоров'я Насірова.

Нагадаємо, сьогодні суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.

Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

Раніше адвокат заявив, що суд має сьогодні обрати запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Джерело: УНН