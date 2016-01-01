Насіров заявив, що після відставки Марушевської митні надходження в Одеській області збільшилися на 30%

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Юлія Марушевська

Голова ДФС України звинувачує екс-голову Одеської митниці Юлію Марушевську в корупції

Глава Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що підозрює екс-голову Одеської митниці Юлію Марушевську в заниженні цін на товари. Про це йдеться в статті Reuters.

Насіров зазначив, що після відставки Марушевскої митні надходження в Одеській області збільшилися на 30% або на 300 млн гривень.

При цьому він не уточнив, чи ведеться слідство стосовно інших посадових осіб.

Раніше ДФС надала офіційні дані митних надходжень за період з січня по жовтень, які свідчать про те, що Одеса не виконала план за сім з десяти місяців 2016 року, зазначає видання.

У свою чергу Марушевська відкинула звинувачення і заявила, що Насіров звів нанівець її зусилля з очищення портів від корупції. За її словами, глава ДФС блокував її спроби звільнити корумпованих чиновників.

Вона також зазначила, що після її відставки корупція повертається в Одеську митницю. Це підтверджує і Соломія Бобровська, яка була призначена в.о. голови Одеської ОДА після відставки Міхеїла Саакашвілі.

«Сьогодні підприємства повинні знову заплатити хабар на додаток до офіційної ціни. Бізнесмени кажуть про це відкрито. Це свідчить про те, що митниця повертається в минуле», - сказала Бобровська.

Насіров заперечує, що корупція знаходиться на підйомі, називаючи такі заяви «байками».

Нагадаємо, 14 листопада керівник Одеської митниці Юлія Марушевська подала у відставку.

При поданні заяви Марушевська зазначила, що прийшла на цю посаду, аби змінити країну, втілити ідеали Євромайдану. Але рік роботи був часом «постійної боротьби з системою, яка чинила опір реформам». За її словами, причина подання заяви – «перешкоди, які створював керівник ДФСУ Роман Насіров при спробах проведення реформ».

Джерело: Економічна правда