Насіров збирається повернутися на роботу

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Фото: Українські новини Роман Насіров

Насіров назвав своє відсторонення заангажованим

Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що збирається повернутися до виконання обов'язків. Про це він повідомив журналістам перед початком засідання у Солом'янському суді Києва.

«Наскільки мені відомо, мене не звільнено з ДФС, бо для цього немає підстав», – сказав Насіров.

Щодо відсторонення чиновник пояснив, що воно відбулося згідно з розпорядженням Кабміну та поданням Міністерства фінансів на час проведення слідчих дій.

Насіров назвав своє відсторонення заангажованим, політичним і популістичним, а також зазначив, що проводить власне розслідування разом із своїми захисниками.

Сьогодні, 26 квітня, у Солом'янському суді Києва розглянуть клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження запобіжного заходу Насірову.

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

10 квітня Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою колишнього головного податківця Романа Насірова і розпочати досудове розслідування проти детективів НАБУ.

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Джерело: Еспресо ТВ