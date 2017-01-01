Насіров зробив пам'ятне фото з сусідами у камері в СІЗО

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Перед звільненням відсторонений голова ГФС Роман Насиров зробив пам'ятне фото у 285-й камері Лук'янівського СІЗО

Звільнений глава державної фіскальної служби Роман Насіров сфотографувався на пам'ять із співкамерниками, перед тим як покинути стіни Лук'янівського СІЗО.

Про це написала журналіст Тетяна Висоцька на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Прислали ексклюзив. Фото на пам'ять з новими друзями. 285-та камера Лук'янівського СІЗО», - пише Тетяна.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова.

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. Раніше Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

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