Насірова привезли до Солом’янського суду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Насіров

Засідання поки не почалося

Главу ДФС Романа Насірова привезли з до будівлі суду, де має відбутися обрання йому запобіжного заходу.

Про це сказав журналістам адвокат Насірова Олександр Лисак, який прийшов до суду, повідомляє «Українська правда» .

Станом на 10:20 засідання ще не почалося.

За словами Лисака, після суду в суботу ввечері Насірова повезли спочатку до Інституту кардіології імені Стражеска, але там його не прийняли, потім до лікарні Швидкої допомоги, де також відмовилися приймати Насірова, оскільки він перебуває на стаціонарному лікуванні в Феофанії. Врешті главу ДФС близько 3 години ночі повезли до Феофанії.

«Роману зранку не зробили ніяких процедур, знову під розписку забрали з закладу й направили до суду», - сказав адвокат.

Нагадаємо, голову Державної фіскальної служби України Романа Насирова підозрюють у зловживанні службовим становищем та розкраданні державних коштів у сумі понад 2 млрд грн. Слідство вважає, що Насиров, діючи в інтересах депутата Онищенко, в рамках «газової справи» безпідставно надавав ряду підприємств можливість податкових зобов'язань у розстрочку.