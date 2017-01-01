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    Насірова випустили із СІЗО під заставу

    • Вчора, 23:09
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    Насіров має здати паспорти і одягнути електронний браслет

    Відсторонений від посади голови ДФС Роман Насіров вийшов із Лук'янівського СІЗО під заставу 100 млн грн.

    Після внесення застави і виходу з СІЗО Насіров повинен носити електронний засіб контролю і здати на зберігання до Державної міграційної служби України свої документи, що дають право на виїзд з України. 

    Як повідомлялося, сьогодні за Насірова внесли заставу 100 млн грн.

    Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

    14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова.

    Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. Раніше Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

    Читайте також статтю: «Проти Насірова відкрито ще одну справу»

    ДФС суд СІЗО
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