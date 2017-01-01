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    Насірова з зали суді направили у лікарню «Феофанія»

    • Вчора, 23:31
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    Суд оголосив перерву у розгляді справи Насірова до 5 березня

    Відстороненого від посади на період розслідування главу Державної фіскальної служби Романа Насірова відправили з зали суду, де йому мали обрати запобіжний захід, до лікарні«Феофанія».

    Про це повідомив його адвокат Олександр Лисак.

    За його словами, завтра лікарі мають прийняти рішення про подальшу участь Насірова у судовому засіданні.

    «Лікарі рекомендували подальшу госпіталізацію, а суд звернув увагу, що він ще й не отримав належного харчування», — додав Лисак.

    Нагадаємо, що суд оголосив перерву у розгляді справи Насірова до 5 березня.

    Як повідомив представник Національного антикорупційного бюро, засідання суду перенесене за клопотанням захисту.

    Нагадаємо, що 2 березня детективи НАБУ обшукали офіс Держфіскальної служби та вручили підозру главі ДФС Роману Насірову.

    Це відбувалось в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

    Джерело: Громадське

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