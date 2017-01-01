Насірова з зали суді направили у лікарню «Феофанія»

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Суд оголосив перерву у розгляді справи Насірова до 5 березня

Відстороненого від посади на період розслідування главу Державної фіскальної служби Романа Насірова відправили з зали суду, де йому мали обрати запобіжний захід, до лікарні«Феофанія».

Про це повідомив його адвокат Олександр Лисак.

За його словами, завтра лікарі мають прийняти рішення про подальшу участь Насірова у судовому засіданні.

«Лікарі рекомендували подальшу госпіталізацію, а суд звернув увагу, що він ще й не отримав належного харчування», — додав Лисак.

Нагадаємо, що суд оголосив перерву у розгляді справи Насірова до 5 березня.

Як повідомив представник Національного антикорупційного бюро, засідання суду перенесене за клопотанням захисту.

Нагадаємо, що 2 березня детективи НАБУ обшукали офіс Держфіскальної служби та вручили підозру главі ДФС Роману Насірову.

Це відбувалось в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Джерело: Громадське