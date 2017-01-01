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    Наслідки Brexit: Ryanair може скасувати польоти в Україну

    • Сьогодні, 15:05
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    Літак авіакомпанії Ryanair
    Літак авіакомпанії Ryanair

    Авіакомпанія попереджає, що не зможе літати в Європу, якщо Британії не вдасться узгодити з ЄС нову авіаційну угоду

    Ірландський лоукостер Ryanair, який лише недавно зайшов на український ринок, може незабаром припинити літати в Європу через Brexit.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Через дев'ять місяців після референдуму про Brexit ми не наблизилися до розуміння того, який ефект від цього буде для авіації», – йдеться в повідомленні.

    Авіакомпанія попереджає, що не зможе літати в Європу, якщо Британії не вдасться узгодити з ЄС нову авіаційну угоду в рамках переговорів про вихід країни з ЄС. Щоб цього не сталося, Англії, яка готова вийти з угоди про «відкрите небо», потрібно укласти нові двосторонні угоди з країнами ЄС.

    «Турбує те, що в уряду Великобританії, здається, немає ніякого «плану Б» для підтримки лібералізації британського авіасполучення з Європою після виходу з угоди про відкрите небо», – наголосив директор з маркетингу Ryanair Кенні Джейкобс.

    Нагадаємо, 15 березня Ryanair оголосив про запуск рейсів до України (маршрути і ціни). Згодом стало відомо, що  лоукостер відкриває сім маршрутів зі Львова.

    Також Омелян анонсував появу в Україні ще двох європейських лоукостів.

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