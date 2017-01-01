Наслідки Brexit: Ryanair може скасувати польоти в Україну

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Літак авіакомпанії Ryanair

Авіакомпанія попереджає, що не зможе літати в Європу, якщо Британії не вдасться узгодити з ЄС нову авіаційну угоду

Ірландський лоукостер Ryanair, який лише недавно зайшов на український ринок, може незабаром припинити літати в Європу через Brexit.

Про це повідомляє Reuters.

«Через дев'ять місяців після референдуму про Brexit ми не наблизилися до розуміння того, який ефект від цього буде для авіації», – йдеться в повідомленні.

Авіакомпанія попереджає, що не зможе літати в Європу, якщо Британії не вдасться узгодити з ЄС нову авіаційну угоду в рамках переговорів про вихід країни з ЄС. Щоб цього не сталося, Англії, яка готова вийти з угоди про «відкрите небо», потрібно укласти нові двосторонні угоди з країнами ЄС.

«Турбує те, що в уряду Великобританії, здається, немає ніякого «плану Б» для підтримки лібералізації британського авіасполучення з Європою після виходу з угоди про відкрите небо», – наголосив директор з маркетингу Ryanair Кенні Джейкобс.

Нагадаємо, 15 березня Ryanair оголосив про запуск рейсів до України (маршрути і ціни). Згодом стало відомо, що лоукостер відкриває сім маршрутів зі Львова.

Також Омелян анонсував появу в Україні ще двох європейських лоукостів.