Наступні 48 годин можуть змінити світ - Die Welt

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Європі загрожує фінансова криза

Вже через 48 годин «світ буде не таким, як зараз: події наступних двох днів позначаться на глобальних ринках, європейській валюті, змінять обличчя Європи і, можливо, призведуть до банкрутства цілої світової держави», пише німецька газета Die Welt.

«Починаючи з червня 2016 року всі говорять про Brexit, але насправді його ще не було, - пишуть автори: офіційна заявка на вихід Великобританії зі складу Євросоюзу відповідно до 50-ї статті (Лісабонського договору. - Прим. Ред.) ще не подана. Але вже у вівторок (14 березня) може бути підписаний закон, після прийняття якого британський парламент погодиться задіяти 50-ту статтю. А після схвалення королеви Єлизавети II прем'єр-міністр Тереза Мей подасть заявку в Раду Європи». Більшість експертів упевнені, що Мей зробить це вже у вівторок або середу. Окремі політологи вважають, що Мей почне процедуру не напередодні виборів в Нідерландах, а тільки в кінці березня.

«В результаті почнеться жорстка частина Brexit, - каже аналітик рейтингового агентства Fitch Джеймс Маккормак. За його словами, британці виявляться в складній ситуації. Зокрема, невідомим в їхньому випадку є «рахунок, який британцям виставить Європа». Вже зараз борги - величезна проблема для Великобританії: держава і жителі країни живуть невідповідно до своїх статків. Рівень заборгованості складає близько 90% ВВП. Для Британії виключно важливий іноземний капітал, «і, якщо інвестори втратять довіру, країні загрожує фінансова криза, як в 1970-х, коли Великобританії допоміг МВФ. Таким чином, багато що залежить від реакції іноземних інвесторів на заявку на вихід країни з ЄС», - йдеться у статті. Deutsche Bank, наприклад, передрікає, що після початку процедури британський фунт знеціниться на 6%.

«Майбутні вибори в Нідерландах стануть початком європейського року супервиборов», - пише видання. Якщо переможе правий популіст Герт Вілдерс, у нього навряд чи буде шанс створити уряд більшості, проте в ЄС бояться ефекту доміно: «правий край» стане в Європі прийнятним і перспектива перемоги Марін Ле Пен на президентських виборах у Франції вже не буде відлякувати виборців.

А в середу ввечері глава Федерального резерву США Джанет Йеллен зробить те, що явно не сподобається світу: підніме ставку. А «якщо наймогутніший центробанк світу підніме ціну на найважливішу світову валюту, побічні ефекти не виключаються», - зазначають автори.

Фінансові ринки називають це «прокляттям Федрезерву США», нагадуючи, що кожному біржовому колапсу передували підвищення базової ставки, як це було в 1974, 1987, 2000 і 2008 роках. Ця подія, як підкреслює газета, «може звести нанівець всі політичні плани президента Дональда Трампа». «Програма із стимулювання економіки вартістю в трильйон доларів, яка буде фінансуватися в основному в кредит, може бути реалізована тільки за допомогою дешевих грошей», - зазначають оглядачі.