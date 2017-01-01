  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Наступного року Польща замінить Україну у Радбезі ООН

    • Сьогодні, 20:35
    • Розсилка
    Рада безпеки ООН
    Рада безпеки ООН

    Польща вшосте стане непостійним членом Радбезу

    Починаючи з 2018 року, Польща замінить Україну серед непостійних членів Ради безпеки ООН.

    Про це повідомляє прес-служба МЗС Польщі.

    Польща вшосте стане непостійним членом Радбезу. ЇЇ кандидатуру на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку підтримали 190 держав.

    Крім Польщі, непостійними членами Радбезу ООН стали Кувейт, Кот-д'Івуар, Екваторіальна Гвінея і Перу.

    Раніше Польща пообіцяла порушувати питання ситуації на сході України та російської агресії у разі обрання непостійним членом Ради безпеки ООН.

    15 жовтня 2015 року Україну обрали непостійним членом Ради безпеки ООН на 2016-2017 роки.

    1 січня 2016 року Україна офіційно розпочала виконання своїх обов'язків непостійного члена в Раді безпеки ООН.

    Читайте також
    Польща ООН Радбез ООН Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ