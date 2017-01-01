Наступного року Польща замінить Україну у Радбезі ООН
- Сьогодні, 20:35
-
Розсилка
Рада безпеки ООН
Польща вшосте стане непостійним членом Радбезу
Починаючи з 2018 року, Польща замінить Україну серед непостійних членів Ради безпеки ООН.
Про це повідомляє прес-служба МЗС Польщі.
Польща вшосте стане непостійним членом Радбезу. ЇЇ кандидатуру на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку підтримали 190 держав.
Крім Польщі, непостійними членами Радбезу ООН стали Кувейт, Кот-д'Івуар, Екваторіальна Гвінея і Перу.
Раніше Польща пообіцяла порушувати питання ситуації на сході України та російської агресії у разі обрання непостійним членом Ради безпеки ООН.
15 жовтня 2015 року Україну обрали непостійним членом Ради безпеки ООН на 2016-2017 роки.
1 січня 2016 року Україна офіційно розпочала виконання своїх обов'язків непостійного члена в Раді безпеки ООН.