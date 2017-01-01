Наступного тижня парламент Нідерландів голосуватиме за ратифікацію Асоціації з Україною

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Reuters спростувала власну новину, поширену раніше, про нібито нову затримку в ратифікації Угоди про асоціацію з Україною

Агенція Reuters в понеділок ввечері офіційно спростувала власну новину, поширену раніше, про нібито нову затримку в ратифікації Угоди про асоціацію з Україною.

Про це йдеться у короткому повідомленні на сайті Reuters.

В агенції повідомляють, що попереднє повідомлення виявилося некоректним, оскільки насправді голосування відбудеться на наступному тижні.

Раніше агенція з посиланням на з посиланням на ANP Nieuws повідомляла, що ратифікація угоди відкладається до того часу, поки не буде обраний новий парламент країни. Відзначалося, що ратифікація угоди парламентом Нідерландів залежатиме від підсумку виборів та від того, який результат матиме партія євроскептика Герта Вілдерса.

Наводилося також припущення, що «будь-який уряд, сформований партією Вілдерса, ймовірно, назавжди зірве ратифікацію угоди».

Водночас, як і повідомлялося раніше, верхня палата (Сенат) голосуватиме вже після виборів, під час яких обирається склад нижньої палати. Тепер в новині за початковою адресою на сайті Reuters міститься твердження про те що «національні вибори 15 березня не вплинуть на схвалення або відхилення (угоди з Україною) в Сенаті».

Нагадаємо, в Другій палаті парламенту Нідерландів зареєстрували законодавчу пропозицію, що містить рекомендацію ухвалити закон, яким була ратифікована Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Президент України Петро Порошенко на зустрічі з прем’єром Нідерландів Марком Рютте озвучив очікування України щодо якнайшвидшої ратифікації Нідерландами угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Варто також додати, що ультраправа «Партія за свободу» (PVV) вийшла на перше місце за популярністю після того як суд визнав її лідера Герта Вілдерса винним у дискримінації марокканців.