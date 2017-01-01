Наступного тижня в Європарламенті обговорять питання Криму та українських політв’язнів

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Петро Порошенко

Європарламент розгляне відповідну резолюцію 16 березня

В Європарламенті наступного тижня обговорять ситуацію в Криму та щодо українських політв’язнів у Росії. Про це у своєму Twitter написав президент Петро Порошенко.

Сподіваюся на змістовну резолюцію ЄП та рішення ЄС про продовження санкцій проти Росії через окупацію Криму вже наступного тижня — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 марта 2017 г.

Він зазначив, що відповідну резолюцію ЄП розгляне 16 березня. Глава держави також висловив сподівання щодо продовження санкції проти РФ з боку Євросоюзу.

До слова, вчора комітет Європарламенту підтримав надання безвізу Україні.

2 березня посли ЄС затвердили угоду щодо надання безвізу для України.

Як повідомили незалежні джерела у впливових країнах-членах Євросоюзу, остаточне затвердження безвізового режиму для громадян України має відбутися на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться 11 травня.