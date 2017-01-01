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    Наступного тижня в Європарламенті обговорять питання Криму та українських політв’язнів

    • Сьогодні, 21:48
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Європарламент розгляне відповідну резолюцію 16 березня

    В Європарламенті наступного тижня обговорять ситуацію в Криму та щодо українських політв’язнів у Росії. Про це у своєму Twitter написав президент Петро Порошенко.

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    Він зазначив, що відповідну резолюцію ЄП розгляне 16 березня. Глава держави також висловив сподівання щодо продовження санкції проти РФ з боку Євросоюзу.

    До слова, вчора комітет Європарламенту підтримав надання безвізу Україні.

    2 березня посли ЄС затвердили угоду щодо надання безвізу для України.

    Як повідомили незалежні джерела у впливових країнах-членах Євросоюзу, остаточне затвердження безвізового режиму для громадян України має відбутися на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться 11 травня.

    Європарламент має намір розглянути українське питання 5 квітня.
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