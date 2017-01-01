Наступною суперницею Еліни Світоліної буде головна сенсація Ролан Гаррос

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За вихід у чвертьфінал Світоліна зіграє з 290-ю ракеткою світу Петрою Мартіч

Суперницею української тенісистки Еліни Світоліної в четвертому колі Ролан Гаррос стане головна сенсація нинішнього турніру. Українку чекає поєдинок з Петрою Мартіч з Хорватії, яка посідає місце в кінці третьої сотні світового рейтингу і тим не менш пробилася в топ-16 на турнірі Великого Шолома.

Вона єдина на цій стадії змагань, хто не входить до кращої сотні тенісисток рейтингу WTA. 290-та ракетка світу Петра Мартіч успішно подолала кваліфікацію, а потім оформила перемоги над українкою Катериною Бондаренко і двома представницями топ-20 - американкою Медісон Кіс (№12) і латвійкою Анастасією Севастовою (№17).

Раніше 22-річна Світоліна і 26-річна Мартіч зустрічалися на кортах двічі: у 2013 році на турнірі в Катовіце (перемога за хорваткою в трьох партіях) і в 2014 році на Ролан Гаррос (Мартіч відмовилася від продовження боротьби за рахунку 5-0 у першому сеті).

Зазначимо, що Мартіч повернулася в тур в квітні цього року після десятимісячної паузи через травму. Хорватська тенісистка не брала участі у змаганнях з Вімблдону-2016, а після повернення вже встигла виграти титул на турнірі ITF в Італії і пробитися у фінал турніру тієї ж категорії в Німеччині.

Кращий результат Еліни Світоліної на Відкритому чемпіонаті Франції - чвертьфінал у 2015 році. 26-річна Мартіч свій особистий рекорд на Ролан Гаррос і на турнірах Великого Шолома взагалі встановила в 2012 році, коли дійшла до четвертого кола у Франції. Переможниця матчу Світоліна - Мартіч в 1/4 фіналу зустрінеться з найсильнішою в поєдинку Сімони Халеп і Карли Суарес Наварро







Джерело: УНІАН