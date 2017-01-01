НАТО може розширити свою місію в Афганістані

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Частина членів НАТО підтримує продовження місії в Афганістані раз на кілька років, а не на рік, як зараз

На сьогоднішній день НАТО розглядає направлення додаткових сил до Афганістану в рамках місії «Рішуча підтримка». Про це в інтерв'ю Welt am Sonntag заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг.

За словами Столтенберга, частина членів НАТО підтримує продовження місії в Афганістані раз на кілька років, а не на рік, як зараз. У той же час очікується, що остаточне рішення з цих питань ухвалять у червні.

Зазначимо, місія «Рішуча підтримка» почалася у 2015 році, замінивши 13-річну місію Міжнародних сил з підтримки безпеки в Афганістані (ISAF). В рамках ISAF в Афганістані були задіяні 140 тис. військових НАТО, а на сьогодні чисельність персоналу обмежується приблизно 13 тис. військових, які не беруть участь в бойових діях, а готують і консультують афганські сили безпеки.

Раніше Столтенберг заявив, що будь-яке втручання Північноатлантичного альянсу в можливий конфлікт між Сполученими Штатами та Північною Корею виключене.

Джерело: РБК-Україна