НАТО не співпрацює з РФ і підтримує санкції - Столтенберг

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Прес-служба Порошенка Петро Порошенко і Єнс Столтенберг

Порошенко запросив делегацію НАТО цьогоріч в Україну

Президент Петро Порошенко, у рамках робочого візиту до Німеччини, провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє президентська прес-служба.

«Глава держави поінформував Генерального секретаря НАТО про складну безпекову ситуацію на Донбасі та суттєву ескалацію напруженості, спричинену масованими обстрілами з боку контрольованих Росією бойовиків в районі Авдіївки», - йдеться в повідомленні.

Як поінформували в прес-службі, Єнс Столтенберг підкреслив, що Північноатлантичний альянс зупинив практичну співпрацю з Росією, а також підтримує санкції до повного виконання Росією Мінських домовленостей.

Петро Порошенко висловив вдячність Генеральному секретарю за чітку позицію щодо засудження агресивної політики Росії та її дій на Донбасі. Він також подякував за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку НАТО та відзначив важливість збереження трансатлантичної єдності в реагуванні на триваючу агресію Росії.

Глава Української держави підкреслив важливість практичної допомоги, яку надає НАТО Україні для зміцнення обороноздатності та реформування сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів Альянсу.

Під час зустрічі було домовлено активізувати подальшу роботу в рамках цільових Трастових фондів НАТО на підтримку України.

Петро Порошенко також запросив делегацію Північноатлантичної Ради НАТО здійснити візит в Україну в 2017 році.