НАТО не визнає Крим російським - Столтенберг

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Приєднання Криму суперечить цінностям НАТО, заявив Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг знову заявив, що приєднання Криму до Росії йде врозріз із цінностями Альянсу. Про це він сказав в ефірі британської телерадіокорпорації Бі-Бі-Сі, відповідаючи на прохання прокоментувати висловлювання, що звучали в адміністрації США, про можливість за певних умов визнати Крим російським.

«Приєднання Криму суперечить цінностям НАТО», - сказав Столтенберг.

«Важливе те, що НАТО знову й знову вдається доходити згоди та знаходити спільні рішення», - додав він, говорячи про можливість вироблення єдиної позиції Альянсу.

Джерело: Інтерфакс-Україна