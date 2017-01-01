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    НАТО не визнає Крим російським - Столтенберг

    • Сьогодні, 12:11
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    Приєднання Криму суперечить цінностям НАТО, заявив Столтенберг

    Генсек НАТО Єнс Столтенберг знову заявив, що приєднання Криму до Росії йде врозріз із цінностями Альянсу. Про це він сказав в ефірі британської телерадіокорпорації Бі-Бі-Сі, відповідаючи на прохання прокоментувати висловлювання, що звучали в адміністрації США, про можливість за певних умов визнати Крим російським.

    «Приєднання Криму суперечить цінностям НАТО», - сказав Столтенберг.

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    «Важливе те, що НАТО знову й знову вдається доходити згоди та знаходити спільні рішення», - додав він, говорячи про можливість вироблення єдиної позиції Альянсу.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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