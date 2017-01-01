НАТО про блокування російських сайтів в Україні: це питання безпеки, а не свободи слова

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НАТО вірить у діючу в Україні систему стримувань і противаг

Північноатлантичний альянс вірить, що блокування російських інтернет-ресурсів в Україні - це питання безпеки, а не свободи слова. Про це агенції ТАСС заявили в прес-службі НАТО, коментуючи рішення Києва блокувати соцмережі «ВКонтакте» і «Однокласники», а також сервіси компаній Mail.ru і «Яндекс».

«Український уряд чітко дав зрозуміти, що це рішення - це питання безпеки, а не свободи слова. НАТО працює з Україною щодо посилення її реформ, включаючи питання демократії, верховенства закону і дотримання прав людини. Свобода преси входить до теми діалогу. Ми віримо в відданість України її міжнародним зобов'язанням і діючу в Україні систему стримувань і противаг», - заявили в прес-службі Альянсу.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

Турчинов заявив, що рішення РНБО про санкції щодо Росії вже набуло чинності.

Голова правління інтернет-асоціації України стверджує, що для повного блокування російських сайтів потрібно близько двох років і $1 млрд.

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