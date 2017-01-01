НАТО виділить українським саперам понад мільйон євро

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Засідання міжпарламентськоі ради Україна-НАТО

Геращенко наполягатиме, щоб вже наступного тижня в парламенті в першому читанні було прийнято законопроект про гуманітарне розмінування

НАТО виділить понад мільйон євро на розвиток служби з розмінування ДСНС.

Про це заявила журналістам перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Альянс прийняв рішення про надання матеріально-технічної допомоги Державній службі України з надзвичайних ситуацій на суму понад 1 млн євро на розвиток галузі розмінування», - сказала вона.

Геращенко повідомила, що наполягатиме на тому, щоб вже наступного тижня в парламенті в першому читанні було прийнято законопроект про гуманітарне розмінування.

Також вона розповіла, що сьогодні відбулась міжпарламентська рада Украіна- НАТО, за підсумками прийняли заяву, де висловлюється підтримка Украіні, територіальній цілісності, суверенітету і засуджується російська агресія.

«Також домовилася, що неступна зустріч членів міжпарламентськоі ради відбудеться в Одесі і буде присвячена безпековим питанням Чорноморського регіону», - написала вона у Фейсбук.

Нагадаємо, керівник представництва НАТО Александер Вінніков заявив, що у найближчі місяці в Україні відбудеться засідання Північноатлантичної ради Альянсу.