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    НАТО виділить українським саперам понад мільйон євро

    • Сьогодні, 20:11
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    Засідання міжпарламентськоі ради Україна-НАТО
    Засідання міжпарламентськоі ради Україна-НАТО

    Геращенко наполягатиме, щоб вже наступного тижня в парламенті в першому читанні було прийнято законопроект про гуманітарне розмінування

    НАТО виділить понад мільйон євро на розвиток служби з розмінування ДСНС.

    Про це заявила журналістам перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

    «Альянс прийняв рішення про надання матеріально-технічної допомоги Державній службі України з надзвичайних ситуацій на суму понад 1 млн євро на розвиток галузі розмінування», - сказала вона.

    Геращенко повідомила, що наполягатиме на тому, щоб вже наступного тижня в парламенті в першому читанні було прийнято законопроект про гуманітарне розмінування.

    Також вона розповіла, що сьогодні відбулась міжпарламентська рада Украіна- НАТО, за підсумками прийняли заяву, де висловлюється підтримка Украіні, територіальній цілісності, суверенітету і засуджується російська агресія.

    «Також домовилася, що неступна зустріч членів міжпарламентськоі ради відбудеться в Одесі і буде присвячена безпековим питанням Чорноморського регіону», - написала вона у Фейсбук.

    Нагадаємо, керівник представництва НАТО Александер Вінніков заявив, що у найближчі місяці в Україні відбудеться засідання Північноатлантичної ради Альянсу.

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